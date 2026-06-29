В ОП предупредили о развитии «смартфонозависимости»

Рыбальченко уверен, что это является особой угрозой для детей и подростков, которые, «не имеют защитных психологических барьеров». Они, в свою очередь, берут пример со «смартфонозависимых» взрослых. «Очевидно, что смартфон помогает родителям контролировать безопасность ребенка с удаленной дистанции, но лучше будет отказаться от гаджетов, когда дети находятся вместе с родителями», — пояснил он.