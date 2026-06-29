В ОП предупредили о развитии «смартфонозависимости»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Зависимость от смартфонов растет в России среди взрослых и детей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
«Когда мы часами не можем оторваться от экрана, у нас возникает психическая зависимость», — отметил эксперт, сравнив это с зависимостью от алкоголя, психотропных средств и табакокурения.
Рыбальченко уверен, что это является особой угрозой для детей и подростков, которые, «не имеют защитных психологических барьеров». Они, в свою очередь, берут пример со «смартфонозависимых» взрослых. «Очевидно, что смартфон помогает родителям контролировать безопасность ребенка с удаленной дистанции, но лучше будет отказаться от гаджетов, когда дети находятся вместе с родителями», — пояснил он.
По мнению общественника, борьбу со «смартфонизацией» лучше всего начинать с уровня семьи: например, вводить часы и дни цифровой гигиены, проводить совместное время без смартфонов, регламентировать количество часов, проводимых детьми перед экранами. «Проблема смартфонизации детского пространства давно назрела, ее нужно обсуждать вместе с медицинским и родительским сообществом и принимать меры, поскольку смартфонозависимость несет угрозы здоровью и развитию детей», — сказал он.