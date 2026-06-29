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11 стран потребовали вернуть запрет флага РФ на соревнованиях по гимнастике

11 стран попросили Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретить флаги и гимны России и Белоруссии на соревнованиях в Европе. Об этом рассказал пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (DTB) Торстен Хартманн в разговоре с ТАСС и Sport24.

11 стран попросили Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретить флаги и гимны России и Белоруссии на соревнованиях в Европе. Об этом рассказал пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (DTB) Торстен Хартманн в разговоре с ТАСС и Sport24.

По информации господина Хартманна, письмо с призывом запретить национальные символы подписали Германия, Австрия, Эстония, Великобритания, Лихтенштейн, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швейцария. В обращении страны запросили созвать внеочередное собрание для обсуждения этого вопроса.

В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений, однако с 2024 года позволила им выступать в нейтральном статусе.

В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил российских гимнастов до выступлений с национальным флагом и гимном. По новым правилам первыми выступили спортивные акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии в мае и Азербайджане в начале июня. В августе во Франкфурте-на-Майне пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.

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