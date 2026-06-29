11 стран потребовали вернуть запрет флага РФ на соревнованиях по гимнастике

В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил российских гимнастов до выступлений с национальным флагом и гимном. По новым правилам первыми выступили спортивные акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии в мае и Азербайджане в начале июня. В августе во Франкфурте-на-Майне пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.