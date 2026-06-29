Врач раскрыл опасность купания в городских водоемах

Водоемы в городе всегда загрязнены и содержат широкий спектр патогенных микроорганизмов. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач Александр Умнов.
Эксперт привел в пример бактерии, которые называют кишечной палочкой, и Campylobacter jejuni, вызывающие желудочно-кишечные инфекции. Кроме того, есть энтеровирусы и норовирусы, способные вызывать острые респираторные и желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой и миалгией.
«Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы (свинец, ртуть), пестициды и химические отходы промышленного производства», — сказал он.
Телеканал «Царьград» предупредил об инфекциях в стоячих водоемах, таких как амебный менингоэнцефалит и лептоспироз. Важно учитывать санитарное состояние водоемов при выборе мест для купания.
Life.ru отметил, что после отдыха на пляже нередко появляются резь при мочеиспускании и тянущая боль внизу живота. И причина этого чаще всего не в морской воде, а в том, что происходит уже на берегу.