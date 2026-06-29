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Актриса из фильма «Тайны “Черных дроздов” Алла Чернова скончалась на 83-м году жизни

В возрасте 82 лет в Санкт-Петербурге скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили журналисты.

В возрасте 82 лет в Санкт-Петербурге скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили журналисты.

Артистка умерла ночью в Мариинской больнице. Причина ее смерти неизвестна. Чернова была вдовой режиссера Леонида Менакера, поэтому на кладбище ее могут похоронить рядом с супругом.

Актриса родилась в 1943 году. В 1965 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего переехала в Ленинград. Чернова служила в театре имени Ленинского комсомола и в Театре комедии.

Многие зрители запомнили артистку по ролям в фильмах «Не забудь… станция Луговая», «Тайна “Черных дроздов”, “Месяц май” и “Никколо Паганини”.

В 42 года актрису одолела болезнь, поэтому она перестала сниматься в картинах. С того времени Чернова посвятила себя преподаванию в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, передает Aif.ru.