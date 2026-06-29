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Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил министерству культуры, спорта и туризма провести тщательное расследование причин неудачного выступления национальной футбольной команды на чемпионате мира. Глава государства написал об этом на своей странице в соцсети X. Корея заняла третье место в группе А с тремя очками и не попала в плей-офф.

Источник: Life.ru

Политик заявил, что испытывает не просто растерянность, а полное недоумение от такого результата. По его словам, провал стал следствием системных ошибок в управлении и кадровой политике — назначениях на руководящие посты по личным связям, а не по профессиональным качествам. Президент поручил перевести спортивные организации, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию, на прямые выборы руководства с участием всего спортивного сообщества вместо нынешней системы через делегатов. Он также потребовал создать механизмы прозрачного контроля и ответственности за решения и их последствия. Глава государства принёс извинения гражданам за разочарование и пообещал оперативно начать реформы.

«Я как бывший почётный директор профессиональной футбольной команды и эмоциональный болельщик сборной чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата. В конце концов снова доказывается, что кадры решают всё. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям, и назначать некомпетентных людей на руководящие посты, то результат ясен заранее», — написал глава государства.

Напомним, главный тренер сборной Республики Корея Хон Мён Бо подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира. Корейцы заняли третье место в группе А с тремя очками после Мексики и ЮАР и не смогли выйти в плей-офф. 57-летний тренер возглавлял сборную с 2024 года, его контракт был рассчитан до Кубка Азии 2027 года. В бытность игроком Хон Мён Бо занял четвёртое место на ЧМ-2002.

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