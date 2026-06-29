Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ

Политик заявил, что испытывает не просто растерянность, а полное недоумение от такого результата. По его словам, провал стал следствием системных ошибок в управлении и кадровой политике — назначениях на руководящие посты по личным связям, а не по профессиональным качествам. Президент поручил перевести спортивные организации, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию, на прямые выборы руководства с участием всего спортивного сообщества вместо нынешней системы через делегатов. Он также потребовал создать механизмы прозрачного контроля и ответственности за решения и их последствия. Глава государства принёс извинения гражданам за разочарование и пообещал оперативно начать реформы.