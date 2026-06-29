Контрастный душ может навредить здоровью: вот что сказал врач

Контрастный душ может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.
«Одним из основных рисков контрастного душа является резкое сокращение сосудов. Это может привести к отрыву тромбов у людей с хронической венозной недостаточностью или варикозным расширением вен нижних конечностей», — сказал он.
По его словам, такие состояния увеличивают вероятность инсульта или инфаркта миокарда. Также резкое изменение температуры воды может спровоцировать серьезные осложнения — вплоть до смертельных последствий, отметил специалист.
KP.RU сообщил, что резкое попадание человека под холодную воду вызывает выброс гормонов стресса, скачок давления и ускорение пульса. У людей с болезнями сердца или гипертонией это может привести к стенокардии и даже инфаркту.