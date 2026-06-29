С 1 июля вступят в силу новые правила выдачи ипотеки. Что будет с ценами на новостройки

До 1 июля ожидается традиционный всплеск спроса: многие покупатели постараются оформить ипотеку на действующих условиях. После изменения программы рынок может ненадолго взять паузу — людям потребуется время, чтобы разобраться в новых правилах и оценить свои возможности. Что касается цен, предпосылок для их снижения нет. Себестоимость строительства продолжает расти, поэтому девелоперы, скорее, будут конкурировать не ценой, а условиями покупки. Уже сейчас многие компании расширяют программы рассрочки и делают их более гибкими, чтобы сохранить доступность жилья в комфорт- и бизнес-классах. Поэтому в ближайшие месяцы ключевым фактором конкуренции станут именно финансовые инструменты, а не скидки на квартиры. Такой прогноз сделала директор Asterus Дарья Комиссарова.