С 1 июля вступят в силу новые правила выдачи ипотеки. Что будет с ценами на новостройки

Основное изменение, которое ожидает весь рынок, — это новые правила выдачи семейной ипотеки. Уже сейчас в Сети гуляют разные варианты, но официальных данных пока нет. Точно понятно, что условия будут меняться в сторону поддержки семей с двумя, тремя и более детьми, а для покупателей с одним ребёнком условия станут менее выгодными. Обсуждаются дифференцированные ставки, изменение лимитов и сокращение срока действия льготных ставок, но, что конкретно мы увидим в итоге, будет ясно 1 июля. Так охарактеризовала обстановку на рынке генеральный директор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина.
Для рынка новостроек, по её словам, ситуация непростая. С одной стороны — доступность семейной ипотеки будет сокращаться, а с другой — снижение учётной ставки замедлилось, и перспектива роста массового спроса на рыночные программы отдаляется. Всё это будет давить на девелоперов как со стороны ограниченного спроса, так и со стороны высокой финансовой нагрузки из-за дорогого проектного финансирования. Активного пополнения рынка новыми проектами пока не будет — для этого необходимо снижение стоимости кредитов для застройщиков и чёткие перспективы роста спроса.
— С 1 июля 2026 года вступает в силу новый порядок регистрации прав на недвижимость. Стороны сделки смогут подавать документы в Росреестр удалённо. Для этого потребуются усиленная квалифицированная электронная подпись и биометрическая идентификация в Единой биометрической системе. Проводить сделки купли-продажи и дарения недвижимости можно будет полностью дистанционно с использованием биометрических данных — отпечатков пальцев, изображений лица и радужки глаза. Зарегистрировать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия», — рассказал директор компании «Расцветай Столица» Сергей Шашурин.
При рассмотрении вопроса ценообразования важно говорить про общую экономику проектов. Себестоимость строительства растёт из-за удорожания материалов, дефицита рабочих, увеличившейся налоговой нагрузки и необходимости строить социальную инфраструктуру — всё это давит на экономику проектов. Однако способность застройщиков транслировать эти издержки в конечную цену при падающем платёжеспособном спросе находится под вопросом. Дополнительным фактором становится ужесточение условий семейной ипотеки, которое в перспективе ещё сильнее ограничит спрос. Об этом рассказал директор блока продаж жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников.
Прогноз цен на новостройки с 1 июля.
Владимир Колесников отметил, что цены, вероятнее всего, будут стагнировать, а в отдельных локациях и проектах — точечно корректироваться вниз, особенно там, где девелоперам нужно выполнять планы продаж перед банками. Дефицит предложения пока не настолько критичен, чтобы перевесить сжатие платёжеспособного спроса. При этом глобально предпосылок для существенного снижения цен не просматривается. Главным стимулирующим механизмом останется адаптивная комбинация скидок, рассрочек, субсидированных ставок и траншевой ипотеки, которую каждый застройщик будет настраивать под аудиторию и модель конкретного проекта.
До 1 июля ожидается традиционный всплеск спроса: многие покупатели постараются оформить ипотеку на действующих условиях. После изменения программы рынок может ненадолго взять паузу — людям потребуется время, чтобы разобраться в новых правилах и оценить свои возможности. Что касается цен, предпосылок для их снижения нет. Себестоимость строительства продолжает расти, поэтому девелоперы, скорее, будут конкурировать не ценой, а условиями покупки. Уже сейчас многие компании расширяют программы рассрочки и делают их более гибкими, чтобы сохранить доступность жилья в комфорт- и бизнес-классах. Поэтому в ближайшие месяцы ключевым фактором конкуренции станут именно финансовые инструменты, а не скидки на квартиры. Такой прогноз сделала директор Asterus Дарья Комиссарова.
— Для комфорт- и бизнес-классов, ориентированных на взыскательного покупателя, ключевым фактором становится качество среды. Проекты с продуманной инфраструктурой с большей вероятностью сохранят цену или продолжат умеренный рост, тогда как объекты без неё могут быстрее уходить в дисконт, — рассказал коммерческий директор ГК «Новалур» Арсений Кисилев.
Он отметил, что реальные скидки в пределах 5−10% могут появиться во второй половине 2026 года, а традиционный пик акций приходится на декабрь, когда девелоперы закрывают годовые планы продаж.
— В первом полугодии темпы роста стоимости квадратного метра замедлились, но фундаментальные факторы не дают ценам стагнировать: растёт себестоимость строительства, стоимость земли и кредитные расходы. Кроме того, новые проекты выводятся в востребованных центральных локациях по более высоким ценам, что дополнительно повышает среднюю стоимость жилья, — рассказала директор по продажам LEGENDA Ксения Садкова.