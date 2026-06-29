Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США после мировых войн

Трамп считает коммунизм основной угрозой для США после терактов 11 сентября 2001 года.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп отметил, что коммунизм стал второй по значимости угрозой для США после событий Второй мировой войны и терактов 11 сентября 2001 года.

«Коммунизм — это величайшая угроза для нашей страны со времен Первой и Второй мировых войн, Перл-Харбора или 11 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, что ранее Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины победы над нацистской Германией. Однако в документе не было упоминания о роли Советского Союза в разгроме Третьего рейха. Победа была приписана исключительно вооруженным силам США и их союзникам.

При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп признал, что советский народ понес наибольшие потери во Второй мировой войне.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше