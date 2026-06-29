Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США после мировых войн

Напомним, что ранее Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины победы над нацистской Германией. Однако в документе не было упоминания о роли Советского Союза в разгроме Третьего рейха. Победа была приписана исключительно вооруженным силам США и их союзникам.