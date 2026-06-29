Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США после мировых войн

Американский президент Дональд Трамп отметил, что коммунизм стал второй по значимости угрозой для США после событий Второй мировой войны и терактов 11 сентября 2001 года.
«Коммунизм — это величайшая угроза для нашей страны со времен Первой и Второй мировых войн, Перл-Харбора или 11 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, что ранее Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины победы над нацистской Германией. Однако в документе не было упоминания о роли Советского Союза в разгроме Третьего рейха. Победа была приписана исключительно вооруженным силам США и их союзникам.
При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп признал, что советский народ понес наибольшие потери во Второй мировой войне.