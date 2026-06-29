Операторы попросили разрешить установку базовых станций на территории вузов

В Минцифры инициативу операторов поддержали, отметив, что российские санитарные нормы и так являются одними из самых строгих в мире. В министерстве подчеркнули, что подобные ограничения мешают модернизации сетей и вынуждают демонтировать уже работающее оборудование. По оценкам источников на телеком-рынке, под запрет попали более 200 из тысячи российских вузов. В отсутствие базовых станций в местах массового скопления студентов и преподавателей неизбежно ухудшится качество голосовой связи и упадет скорость мобильного интернета, что также затормозит научную деятельность институтов.