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Россиянам рассказали, как отличить мошенника от госслужащего

Доцент Щербаченко: госорганы не просят подтвердить личность через внешние сайты.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты создают фальшивые веб-ресурсы, имитирующие государственные сайты, чтобы обманывать людей. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Злоумышленники продолжают применять знакомую схему обмана — создают фальшивые сайты, внешне полностью копирующие официальные государственные ресурсы. Например, поддельный сервис, имитирующий сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу», — сказал он.

По его словам, затем следует звонок и злоумышленник представляется сотрудником ведомства и называет «личный номер». После предлагает потенциальной жертве проверить некую информацию на сайте и направляет на поддельную страницу.

Эксперт указал, что госорганы не подтверждают личность сотрудников через внешние сайты и не просят переходить по ссылкам во время звонка.

Ранее Life.ru рассказал, что мошенники начали активно распространять фальшивые сайты и каналы, маскируясь под ресурсы СК РФ. Аферисты копируют публикации из официальных источников, добавляя к ним поддельные контакты. Через них предлагают якобы оформить компенсации или вернуть похищенные средства.