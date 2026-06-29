Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026

Внимание! С 29 июня по 23 июля 2026 года мы входим в зону астрологической турбулентности. Ретроградный Меркурий — это не просто «сбой в матрице», это приглашение Вселенной замедлиться. В этот раз планета-трикстер разворачивается в знаке Рака, вскрывая нарывы семейных тайн, вытаскивая на свет забытые обиды и заставляя нас пересматривать понятие «Дом». Приготовьтесь к тому, что прошлое постучит в дверь, и лучше встретить его во всеоружии.
Содержание:
Что можно делать в ретроградный Меркурий 2026? Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026? Гороскоп на ретроградный Меркурий 2026Чем опасен ретроградный Меркурий? Когда закончится летний ретроградный Меркурий 2026?
Что можно делать в ретроградный Меркурий 2026?
Закрывать гештальты. Доделывайте старые проекты, заканчивайте ремонт, который завис, и ставьте точки в затянувшихся разговорах. Сейчас это дается легче, чем старт нового. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругаютРевизия и анализ. Перепроверяйте договоры, делайте резервные копии данных, разбирайте завалы в документах и на жестком диске. Информационный детокс сэкономит нервы. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизньРефлексия и терапия. Отличное время для самоанализа, медитаций и ведения дневника. Почувствуйте свои истинные желания, отбросив социальный шум. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаВосстановление связей. Если вы давно не общались с родней или потеряли контакт с другом детства — сейчас идеальный момент для возобновления (но только если это принесет радость). Как радовать себя каждый деньНаведение порядка. Порядок в доме = порядок в голове. Избавляйтесь от хлама, создавайте уют. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026?
Стартовать. Никаких новых бизнесов, проектов, смены работы или глобальных начинаний. Все, что запускается в этот период, будет тормозить, ломаться и требовать переделки. Почему у меня ничего не получаетсяПодписывать документы без проверки. Контракты, кредиты, важные бумаги — рискуете упустить мелкий шрифт. Отложите подпись до августа. Покупать технику и транспорт. Гаджеты, машины и сложное оборудование, купленные сейчас, имеют высокий риск оказаться бракованными или быстро сломаться. Принимать судьбоносные решения на эмоциях. Не увольняйтесь, не разрывайте отношения, не переезжайте в порыве чувств. Дайте себе паузу в 2−3 недели — к августу ситуация прояснится иначе. Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни’Выяснять отношения с родными. Слова, сказанные в этот период, ранят особенно глубоко и запоминаются надолго. Избегайте словесных перепалок. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуМстить и обижаться. Ретроградный Меркурий в Раке обостряет негатив. Карма сработает мгновенно, если вы решите отыграться на старых обидчиках. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.
Гороскоп на ретроградный Меркурий 2026.
ОВЕН (21.03 — 20.04).
Можно: Использовать энергию для завершения домашних дел, которые вечно откладывали. Займитесь спортом, чтобы выпустить пар. Нельзя: Агрессировать на родственников и корить их за прошлое. Не выкапывайте томагавк войны — велик риск разорвать важные связи навсегда.
ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05).
Можно: Пересмотреть бюджет и расходы. Отличное время для решения вопросов с наследством или поиска выгодных вариантов по недвижимости. Нельзя: Совершать импульсивные крупные покупки. Бережливость сейчас — лучшее качество. Не влезайте в накопления ради сиюминутных хотелок.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06).
Можно: Заниматься переосмыслением трат и планированием будущих доходов. Доводите до ума незавершенные проекты. Нельзя: Шутить и провоцировать людей. Ваша ирония сейчас будет воспринята в штыки и приведет к затяжной ссоре. Осторожнее с документами — ошибки неизбежны.
РАК (22.06 — 22.07).
Можно: Исправлять ошибки прошлого. У вас есть уникальный шанс вернуть утраченное или помириться с теми, кто вам дорог. Слушайте интуицию. Нельзя: Искать поводы для обид и мстить. Вы можете разрушить то, что строили годами. Не принимайте важных решений под влиянием настроения.
ЛЕВ (23.07 — 22.08).
Можно: Быть наблюдателем. Записывайте идеи, но не спешите их реализовывать. Занимайтесь творчеством и пересмотром своих жизненных целей. Нельзя: Ввязываться в чужие конфликты и задирать тех, кто и так вами недоволен. Крупные бытовые покупки сейчас под запретом.
ДЕВА (23.08 — 22.09).
Можно: Разбирать завалы в документах и на рабочем столе. Снизьте планку перфекционизма — сейчас идеально не получится, и это нормально. Нельзя: Требовать идеального порядка от близких. Не переделывайте работу за другими — это лишь добавит нервотрепки.
ВЕСЫ (23.09 — 22.10).
Можно: Собирать информацию, анализировать поведение людей, которые хотят войти в ваш круг. Принимайте решения только после сбора всех фактов. Нельзя: Доверять эмоциональным обещаниям. Остерегайтесь завистников и тех, кто мстит. Не принимайте решений о смене имиджа или поездках на эмоциях.
СКОРПИОН (23.10 — 21.11).
Можно: Решать имущественные вопросы с родней и наводить порядок в финансах. Всплывут старые обиды — самое время их отпустить. Нельзя: Хитрить и перегибать палку в вопросах безопасности. Ваша излишняя хитрость может сыграть против вас. Не давайте денег в долг.
СТРЕЛЕЦ (22.11 — 21.12).
Можно: Завершать старые дела и возвращаться к отложенным проектам. Возможно возобновление старых дружеских связей для закрытия истории. Нельзя: Игнорировать состояние водопровода и техники (риск протечек). Не тратьте деньги на то, что стало дороже — пересмотрите режим экономии.
КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01).
Можно: Заниматься бытовыми мелочами и проверять технику. Отдыхать и беречь нервные клетки. Нельзя: Перегружать себя работой и контролировать всех вокруг. Выяснение отношений с родней сейчас приведет к фатальным разрывам.
ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02).
Можно: Прощать и отпускать старые обиды. Пересмотрите старые идеи и записи — среди них может быть бриллиант. Нельзя: Начинать капитальный ремонт (затянется и разорит). Будьте осторожны на воде, если вы плохо плаваете.
РЫБЫ (19.02 — 20.03).
Можно: Хвататься за «вторые шансы». Вероятны приятные возвращения людей и возможностей из прошлого. Решайте бытовые вопросы сразу, не откладывая. Нельзя: Погружаться в депрессию и жалеть себя. Не избегайте важных разговоров с близкими — искренность сейчас исцеляет.
Чем опасен ретроградный Меркурий?
Опасность № 1: Эмоциональный шторм вместо логики.
Главная опасность этого периода кроется не в сломанных гаджетах или потерянных письмах, как при обычном ретрограде, а в деструктивном сплаве меркурианской путаницы с рачьей гиперчувствительностью. Меркурий движется по знаку Рака, разгоняя эмоциональные маятники до критической амплитуды. Логика отключается, интуиция зашкаливает, а прошлое начинает кричать громче настоящего. Именно сейчас велик риск принять фатальное решение под влиянием минутной ностальгии или обиды: написать «бывшему», уволиться в порыве чувств или начать выяснение отношений с родственниками. Проблема в том, что решения, принятые в этот период, будут окрашены ложными воспоминаниями и детскими страхами, а их последствия, увы, окажутся вполне реальными и долгоиграющими.
Опасность № 2: Возвращение токсичного прошлого.
Этот ретроградный Меркурий действует как кривое зеркало, вытаскивая из небытия людей и ситуации, которые вы уже пережили. Но вместо полезной «ревизии» велик риск попасть в эмоциональную западню: вам захочется не просто закрыть старый гештальт, а «отыграть» его заново, получив сатисфакцию или отомстив. Астрологи предупреждают: это ловушка. Кармический узел, завязанный в детстве или в прошлых отношениях, будет тянуть вас с утроенной силой, маскируя опасность под «судьбоносную встречу». Вернувшиеся люди и старые проекты будут казаться шансом, а на деле окажутся тестом на прочность, провалив который, вы рискуете потерять то, что построили за последние годы. Почему мы выбираем не тех: 7 скрытых сценариев из детства.
Опасность № 3: Бытовая и финансовая хрупкость.
Рак — это не только эмоции, но и дом, деньги, накопления и недвижимость. В этом периоде особенно опасны действия, связанные с материальной основой жизни. Покупка жилья, дорогостоящий ремонт, смена сантехники или крупные финансовые вложения, сделанные сейчас, с высокой вероятностью обернутся скрытыми дефектами, протечками, удорожанием сметы и потерей средств. Меркурий в Раке обостряет чувство собственничества и жадности, провоцируя на ложную экономию или, наоборот, на импульсивное растрачивание накоплений. Опасность в том, что любая ошибка в договоре или документах на жилье может «всплыть» только через несколько месяцев, когда астрологическая петля уже будет забыта, а средства вернуть будет невозможно.
Когда закончится летний ретроградный Меркурий 2026?
Ретроградный Меркурий закончится 23 июля 2026 года.
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