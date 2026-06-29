29 июня в календаре: международный день рыбака, праздник объятий и день поиска кладов

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.
Тихон Тихий.
Святитель Тихон, чья память чтится Православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг. Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. Однажды его отец, пекарь, отправил сына продавать хлеб, но мальчик все раздал беднякам бесплатно. Отец разгневался, но Тихон процитировал строки из Священного писания: «Дающий Богу сторицей примет». И действительно: когда пекарь заглянул в свое хранилище, бывшее до этого пустым, он с изумлением увидел, что оно полно хлеба.
Благочестивого юношу приняли в церковный клир чтецом, а затем епископ Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Он активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель прославился добротой и милосердием — даже по отношению к язычникам, до которых он пытался донести Слово Божие.
С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.
Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.
На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.
Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.
Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!».
События.
1613 год — в Лондоне сгорел театр «Глобус».
1855 год — в Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph (18+).
1916 год — выполнил первый полет самолет марки «Боинг».
1925 год — в США запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием.
1941 год — началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны.
1956 год — состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.
1957 год — пленум ЦК КПСС принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».
1964 год — в США изобретен пульт дистанционного управления телевизором.
1972 год — в США при рассмотрении дела «Фермен против штата Джорджия» Верховный суд постановил, что смертная казнь противоречит конституции.
1973 год — введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом — Кольская АЭС.
1974 год — британский хит-парад возглавил французский исполнитель — Шарль Азнавур.
1975 год — в Институте ядерной энергии им. Курчатова введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка «Токамак-10».
1976 год — Сейшельские Острова провозглашены независимым государством.
1982 год — в Женеве начаты переговоры между СССР и США об ограничении стратегических вооружений.
1984 год — в Минске открылся метрополитен.
1990 год — Литва приостановила действие Декларации о суверенитете на время переговоров с правительством СССР.
1995 год — в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибло 502 человека.
2001 год — Кофи Аннан переизбран Генеральным секретарём ООН на второй срок.
2007 год — в США поступил в продажу первый iPhone.
2012 год — попытка угона китайского авиалайнера в Хотане.
В этот день родились.
Сергей Витте (1849 — 1915 г.), российский государственный деятель, граф.
Антуан де Сент-Экзюпери (1900 — 1944 г.), французский писатель и летчик.
Ориана Фаллачи (1929 — 2006 г.), итальянская журналистка, писатель, публицист.
Гурбангулы Бердымухамедов (1957 г.), туркменский государственный деятель и политик, Президент Туркменистана (2007−2022).
Ольга Машная (1964 г.), советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
Сосо Павлиашвили (1964 г.), российский и грузинский эстрадный певец, актер, композитор.
Саманта Смит (1972 — 1985 г.), американская школьница — «посол доброй воли».
Башир Ягами (Dizaster), американский баттл-рэпер.
Камила Мендес (1994 г.), бразильско-американская актриса.
Ирина Автина (1995 г.), российский боксёр.
Народные приметы.
Скот мало пьет воды, а днем спит — к непогоде. Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю — к улучшению погоды. Папоротник с утра листочки свернул — назавтра жди солнца и жары. Цветная радуга в белую перешла — ненастье прекратится. Если в засуху рыба перестает клевать, то дождь не заставит себя долго ждать. Рыбы сильно мечутся в воде — перед ливнем. Звон колокола раздается глухо — к вёдру. Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти. Ясный Млечный путь — к солнечной погоде. Окна «плачут» (на них оседает роса) — к дождю. Если вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли — быть дождю. Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» — к скорому ненастью. Пузыри на воде — ненастье затянется. Радуга уперлась в ручей — жди осадков. На лугу кузнечики умолкли — скоро закапает. Река убыла — к дождям, прибыла — к погожему дню. Воробышки веселятся и играют — погода будет хорошей. Быки принюхиваются — к дождю. Телята с задранными хвостиками бегают — ненастье будет. На востоке перистые облака появились — погода не испортится. Парит, парит — потом дождь ударит.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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