29 июня в календаре: международный день рыбака, праздник объятий и день поиска кладов

Скот мало пьет воды, а днем спит — к непогоде. Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю — к улучшению погоды. Папоротник с утра листочки свернул — назавтра жди солнца и жары. Цветная радуга в белую перешла — ненастье прекратится. Если в засуху рыба перестает клевать, то дождь не заставит себя долго ждать. Рыбы сильно мечутся в воде — перед ливнем. Звон колокола раздается глухо — к вёдру. Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти. Ясный Млечный путь — к солнечной погоде. Окна «плачут» (на них оседает роса) — к дождю. Если вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли — быть дождю. Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» — к скорому ненастью. Пузыри на воде — ненастье затянется. Радуга уперлась в ручей — жди осадков. На лугу кузнечики умолкли — скоро закапает. Река убыла — к дождям, прибыла — к погожему дню. Воробышки веселятся и играют — погода будет хорошей. Быки принюхиваются — к дождю. Телята с задранными хвостиками бегают — ненастье будет. На востоке перистые облака появились — погода не испортится. Парит, парит — потом дождь ударит.