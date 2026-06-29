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Талалаев назвал катастрофой выступление сборной Уругвая на чемпионате мира

Уругвайцы не одержали ни одной победы и стали третьими в своей группе.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая показала катастрофический результат на чемпионате мира по футболу, не сумев выйти в плей-офф. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев.

Уругвайские футболисты сыграли вничью со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2) и уступили испанцам (0:1). Команда заняла третье место в группе Н и не сумела пробиться в плей-офф.

«В полном порядке южноамериканские сборные, в плей-офф уверенно вышли все, кроме Уругвая. Вот это, пожалуй, главная неожиданность, — сказал Талалаев. — Набрать лишь два очка в матчах с Кабо-Верде и Саудовской Аравией — катастрофа».

«Мне искренне жаль Марсело Бьелсу, большого тренера. Но если ты разговариваешь с футболистами на разных языках и в какой-то момент теряешь контроль над раздевалкой, это не может не повлиять на результат», — добавил он.

Из квартета Н в 1/16 финала чемпионата мира вышли сборные Испании и Кабо-Верде.