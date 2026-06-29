Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в июле

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиян в июле при пятидневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня и восемь выходных дней, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.