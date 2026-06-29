Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в июле

РИА Новости: россиян в июле ждет 23 рабочих дня и восемь выходных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиян в июле при пятидневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня и восемь выходных дней, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», — сказала Долотина.

Она уточнила, что в месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.