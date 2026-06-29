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В ГД предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет

Размер страховой пенсии должен расти с каждым следующим десятилетием жизни человека, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пенсионеры должны получать увеличенную страховую пенсию по старости уже с 70 лет, и ее размер должен расти затем с каждым следующим десятилетием жизни человека. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое при достижении пенсионером возраста 80 лет.

«Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает дополнительное право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, хотя бы до 75 лет», — сказал Нилов. По словам парламентария, такой механизм заложен законопроекте, который был направлен в правительство для получения заключения.

Как считает депутат, нужно увеличивать надбавку «поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет». «У нас есть долгожители, которые и 110 лет живут, их мало, это единичные случаи в стране, поэтому, конечно, таких людей нужно поддерживать в том числе материально», — сказал парламентарий. Нилов подчеркнул, что «возраст требует дополнительного внимания и дополнительных мер поддержки, в том числе, которая выходит за рамки существующих мер». «И, конечно, дополнительная материальная помощь способствовала бы решению определенных насущных вопросов», — заключил парламентарий.

Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсий в России — состоит из собственно страховой части и из фиксированной выплаты к ней. Величина страховой части зависит от количества накопленный пенсионных баллов, размер фиксированной выплаты определяется государством. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 тыс. 584 рубля. После достижения пенсионером 80 лет она увеличивается до 19 тыс. 169 рублей. Пенсия перерасчитывается автоматически, выплата поступает пенсионеру на следующий месяц после дня рождения.