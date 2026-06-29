В ГД предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет

Как считает депутат, нужно увеличивать надбавку «поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет». «У нас есть долгожители, которые и 110 лет живут, их мало, это единичные случаи в стране, поэтому, конечно, таких людей нужно поддерживать в том числе материально», — сказал парламентарий. Нилов подчеркнул, что «возраст требует дополнительного внимания и дополнительных мер поддержки, в том числе, которая выходит за рамки существующих мер». «И, конечно, дополнительная материальная помощь способствовала бы решению определенных насущных вопросов», — заключил парламентарий.