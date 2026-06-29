В Венгрии побит температурный рекорд

Ранее самая высокая температура 28 июня была зафиксирована на отметке 39,9 градуса в 1935 году в населенном пункте Сереп на востоке Венгрии. Премьер-министр Петер Мадьяр предупредил, что в начале следующей недели столбик термометра может подняться до 42 градусов. В этом случае будет побит абсолютный температурный рекорд, который составляет для Венгрии 41,9 градуса по Цельсию. Такая температура была зарегистрирована 20 июля 2007 года в городе Кишкунхалас на юге страны.