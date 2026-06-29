В Венгрии побит температурный рекорд

БУДАПЕШТ, 29 июня. /ТАСС/. В Венгрии установлен температурный рекорд для 28 июня, столбик термометра в Будапеште поднялся в воскресенье до 40 градусов по Цельсию. Об этом сообщила Венгерская метеорологическая служба HungaroMet, напомнившая, что регулярные наблюдения за погодой в стране проводятся с 1870 года.
«Данные метеорологов: самая высокая температура в стране 40° C. Самая высокая температура в Будапеште 40° C. Осадков на территории страны нет», — отметило венгерское правительство на своем сайте.
Ранее самая высокая температура 28 июня была зафиксирована на отметке 39,9 градуса в 1935 году в населенном пункте Сереп на востоке Венгрии. Премьер-министр Петер Мадьяр предупредил, что в начале следующей недели столбик термометра может подняться до 42 градусов. В этом случае будет побит абсолютный температурный рекорд, который составляет для Венгрии 41,9 градуса по Цельсию. Такая температура была зарегистрирована 20 июля 2007 года в городе Кишкунхалас на юге страны.
Поскольку среднесуточная температура превысила в последние дни 29 градусов, HungaroMet объявила предупреждение о погодной опасности третьей степени. В связи с аномальной жарой правительство приняло чрезвычайные меры для защиты населения. Государственным ведомствам и компаниям предложено 29 и 30 июня установить для своих сотрудников удаленный режим работы. Для тех, кто обязательно должен присутствовать на рабочем месте, будут созданы безопасные условия, в том числе кондиционирование помещений и снабжение питьевой водой. Аналогичные рекомендации переданы частным компаниям.
Вооруженные силы Венгрии, муниципалитеты и благотворительные организации раздают людям бутылки с водой на улицах и в других общественных местах, в том числе на железнодорожных станциях и автовокзалах. По просьбе премьера муниципалитеты оставляли в выходные дни открытыми для публики кондиционированные помещения в городских ратушах. Массовые мероприятия, включая спортивные соревнования, сокращены и перенесены на другое время.
Количество вызовов на дом бригад скорой помощи увеличилось из-за жары на 8% по сравнению с обычными днями. Несколько человек были доставлены в больницы в связи с гипертермией. Однако никаких серьезных инцидентов в стране не зафиксировано.