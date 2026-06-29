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Статус украинских беженцев в Германии может измениться: бундестаг обсуждает правила на 2027 год

Котре: В Германии могут отказаться от всеобщей защиты украинских беженцев.

Источник: Комсомольская правда

В бундестаге обсуждают условия для украинских беженцев после марта 2027 года. Защита может перестать быть автоматической для всех. Об этом сообщил депутат бундестага Штеффен Котре для «Известий».

Как уточнил депутат, в ФРГ рассматривается возможность внедрения более адресной системы. В рамках нее автоматическое продление временного убежища после весны 2027 года, вероятно, не будет распространяться на некоторые категории беженцев из Украины.

Парламентарий добавил, что дискуссии в бундестаге также касаются новых прибытий мужчин призывного возраста из Украины. По его данным, в Германии все чаще звучит мнение, что защитные правила Европы не должны работать в ущерб украинской мобилизации.

Накануне стало известно, что немецкая полиция разыскивает граждан Украины, которые украли всю мебель из арендованной в ФРГ квартиры.