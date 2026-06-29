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Косметолог Балакеримова: аппаратные процедуры противопоказаны при диабете

Также рискованны процедуры красоты при аутоиммунных патологиях.

Источник: Комсомольская правда

Иногда аппаратные процедуры для красоты противопоказаны не только из-за состояния кожи, но и из-за хронических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала косметолог Зухра Балакеримова.

«Серьезное препятствие для аппаратных воздействий — системные заболевания, способные обостриться под влиянием физических факторов», — сказала она.

Специалист отметила, что, например, при декомпенсированном сахарном диабете нарушается регенерация тканей, а дополнительное тепловое или электрическое воздействие провоцирует длительные воспаления и плохо заживающие повреждения.

Кроме того, также рискованны процедуры при аутоиммунных патологиях: нестабильная работа иммунной системы делает реакцию организма непредсказуемой, а стимуляция обменных процессов может усилить «атаку» на собственные ткани, добавила Балакеримова.

Ранее KP.RU предупредил, что пластические операции требуют осторожности и профессионального подхода. Специалисты подчеркивают, что процедуры, проведенные непрофессионалами, могут нанести серьезный вред здоровью человека.