Косметолог Балакеримова: аппаратные процедуры противопоказаны при диабете

Иногда аппаратные процедуры для красоты противопоказаны не только из-за состояния кожи, но и из-за хронических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала косметолог Зухра Балакеримова.
«Серьезное препятствие для аппаратных воздействий — системные заболевания, способные обостриться под влиянием физических факторов», — сказала она.
Специалист отметила, что, например, при декомпенсированном сахарном диабете нарушается регенерация тканей, а дополнительное тепловое или электрическое воздействие провоцирует длительные воспаления и плохо заживающие повреждения.
Кроме того, также рискованны процедуры при аутоиммунных патологиях: нестабильная работа иммунной системы делает реакцию организма непредсказуемой, а стимуляция обменных процессов может усилить «атаку» на собственные ткани, добавила Балакеримова.
Ранее KP.RU предупредил, что пластические операции требуют осторожности и профессионального подхода. Специалисты подчеркивают, что процедуры, проведенные непрофессионалами, могут нанести серьезный вред здоровью человека.