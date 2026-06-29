Врач объяснила вред диетической газировки без сахара

По ее словам, диетическая газировка без сахара также небезопасна: кислотные добавки с низким pH тоже вредят эмали. В такой газировке часто оказывается более кислой, чем обычная, поскольку в нее добавляют больше лимонной кислоты, чтобы компенсировать отсутствие сахара во вкусе.