Врач объяснила вред диетической газировки без сахара

Газированные напитки без сахара разъедают зубную эмаль. Об этом NEWS.ru заявила врач Ираида Букина.
«В составе газировки содержится фосфорная кислота. Исследования подтверждают: фосфорная кислота способна вызывать эрозию как эмали, так и корней зубов. Сладкие газированные напитки создают во рту кислую среду, которая способствует деминерализации эмали и развитию кариеса», — сказала она.
По ее словам, диетическая газировка без сахара также небезопасна: кислотные добавки с низким pH тоже вредят эмали. В такой газировке часто оказывается более кислой, чем обычная, поскольку в нее добавляют больше лимонной кислоты, чтобы компенсировать отсутствие сахара во вкусе.
KР.RU рассказал, что употребление сладких газированных напитков в жару может нанести вред здоровью. Такие напитки резко повышают уровень сахара в крови. Холодная газировка притупляет восприятие сладости, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно.