В ОП сравнили зависимость от смартфона с алкоголизмом

Зависимость от смартфонов можно поставить в один ряд с алкоголизмом, курением и наркозависимостью. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Он указал на то, что число «смартфонозависимых» среди детей и взрослых в РФ становится больше.