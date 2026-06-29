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В ОП сравнили зависимость от смартфона с алкоголизмом

Рыбальченко: зависимость от сматрфонов растёт среди взрослых и детей в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Зависимость от смартфонов можно поставить в один ряд с алкоголизмом, курением и наркозависимостью. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Он указал на то, что число «смартфонозависимых» среди детей и взрослых в РФ становится больше.

Рыбальченко особенно заострил внимание на проблеме зависимости от гаджетов у детей и подростков, так как те «не имеют защитных психологических барьеров» и призвал в семьях вводить часы и дни цифровой гигиены.

«Очевидно, что смартфон помогает родителям контролировать безопасность ребенка с удаленной дистанции, но лучше будет отказаться от гаджетов, когда дети находятся вместе с родителями», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее учёные сравнили зависимость от смартфона сравнили с тяжелым наркотиком. Они установили, что у людей со смартфонной и наркозависимостью активны одинаковые зоны мозга.

Пять признаков, что у вашего ребенка зависимость от гаджетов, и как избавить его от пагубной привязанности к смартфону, узнайте здесь на KP.RU.