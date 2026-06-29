Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили изменить систему надбавки к пенсии: вот о каких нововведениях идет речь

В Госдуме хотят снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет.

Источник: Комсомольская правда

Страховую пенсию по старости следует повышать уже с 70 лет, а затем увеличивать каждое новое десятилетие жизни пенсионера. Об этом для ТАСС сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.

«Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает дополнительное право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, хотя бы до 75 лет», — сказал парламентарий.

Как пояснил Нилов, соответствующий механизм предусмотрен в законопроекте, который уже направлен в кабинет министров для получения заключения.

Депутат предлагает вводить повышенные выплаты поэтапно: по достижении 70, 80, 90 и 100 лет. Он подчеркнул, что в преклонном возрасте необходимы усиленные меры социальной поддержки, расширяющие существующий перечень льгот.

Напомним, что с 1 августа увеличат пенсии россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет или была назначена I группа инвалидности.