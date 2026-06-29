В России предложили изменить систему надбавки к пенсии: вот о каких нововведениях идет речь

Страховую пенсию по старости следует повышать уже с 70 лет, а затем увеличивать каждое новое десятилетие жизни пенсионера. Об этом для ТАСС сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.
«Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает дополнительное право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, хотя бы до 75 лет», — сказал парламентарий.
Как пояснил Нилов, соответствующий механизм предусмотрен в законопроекте, который уже направлен в кабинет министров для получения заключения.
Депутат предлагает вводить повышенные выплаты поэтапно: по достижении 70, 80, 90 и 100 лет. Он подчеркнул, что в преклонном возрасте необходимы усиленные меры социальной поддержки, расширяющие существующий перечень льгот.
Напомним, что с 1 августа увеличат пенсии россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет или была назначена I группа инвалидности.