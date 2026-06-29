В России с 1 июля часть социальных пособий начнут выплачивать автоматически

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля начнет рассчитывать ряд пособий на основе данных индивидуального лицевого счета граждан без необходимости запрашивать дополнительные сведения у работодателей. Об этом 28 июня сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе Социального фонда России, не требуется», — цитирует РЕН ТВ (18+) Балынина.
По его словам, новый порядок коснется выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременного пособия при рождении ребенка.
Как отметил эксперт, теперь размер этих выплат будет определяться автоматически на основании уже имеющихся в системе Социального фонда данных.
Ранее, 28 июня, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что материнский капитал и другие социальные пособия в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции за 2026 год.