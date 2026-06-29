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Metro: Семейная пара в США довела до смерти сына, весившего более 114 килограммов

В американском штате Мичиган скончался семилетний мальчик весом 114 килограммов. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в издании Metro.

В американском штате Мичиган скончался семилетний мальчик весом 114 килограммов. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в издании Metro.

Ребенок по имени Каспер из города Флинт-Тауншип умер от сердечной недостаточности. При росте 128 сантиметров он весил больше нормы примерно в пять раз.

Его родителей, Дэмиена и Джессику О’Брайен, задержали по подозрению в убийстве. Прокурор округа Дэвид Лейтон считает, что взрослые обрекли мальчика на мучительные страдания.

При этом у семьи были финансы для регулярного наблюдения ребенка у врача, однако фактически он посетил доктора всего один раз.

В семье также росла пятилетняя дочь. Оба ребенка не ходили в школу, поэтому служба защиты детей даже не знала об их существовании, уточнили в издании.

Недавно россиян, страдающих ожирением, предложили обеспечивать льготным питанием. О голоде, переедании «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Альбиной Туляковой.

Кроме того, в Сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения. Что это такое, разбиралась «Вечерняя Москва».

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