Metro: Семейная пара в США довела до смерти сына, весившего более 114 килограммов

В американском штате Мичиган скончался семилетний мальчик весом 114 килограммов. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в издании Metro.
Ребенок по имени Каспер из города Флинт-Тауншип умер от сердечной недостаточности. При росте 128 сантиметров он весил больше нормы примерно в пять раз.
Его родителей, Дэмиена и Джессику О’Брайен, задержали по подозрению в убийстве. Прокурор округа Дэвид Лейтон считает, что взрослые обрекли мальчика на мучительные страдания.
При этом у семьи были финансы для регулярного наблюдения ребенка у врача, однако фактически он посетил доктора всего один раз.
В семье также росла пятилетняя дочь. Оба ребенка не ходили в школу, поэтому служба защиты детей даже не знала об их существовании, уточнили в издании.
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