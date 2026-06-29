В Светлогорске столбики термометров поднялись до +52 градусов

Аномально жаркая погода установилась не только в странах ЕС. На высокую температуру воздуха пожаловались жители Калининградской области. Об этом сообщает RT.
По данным агентства, в Светлогорске, расположенном на берегу Балтийского моря, столбики термометров преодолели отметку в +50 градусов.
По словам местного жителя, на солнце воздух раскалился до +52 градусов.
Люди бегут от жары к водоемам. Пляжи города переполнены.
Ранее Всемирная организация здравоохранения, комментируя ситуацию в ЕС, предупредила, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.