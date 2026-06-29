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В Светлогорске столбики термометров поднялись до +52 градусов

Аномально жаркая погода установилась не только в странах ЕС. На высокую температуру воздуха пожаловались жители Калининградской области. Об этом сообщает RT.

Аномально жаркая погода установилась не только в странах ЕС. На высокую температуру воздуха пожаловались жители Калининградской области. Об этом сообщает RT.

По данным агентства, в Светлогорске, расположенном на берегу Балтийского моря, столбики термометров преодолели отметку в +50 градусов.

По словам местного жителя, на солнце воздух раскалился до +52 градусов.

Люди бегут от жары к водоемам. Пляжи города переполнены.

Ранее Всемирная организация здравоохранения, комментируя ситуацию в ЕС, предупредила, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.