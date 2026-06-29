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В Комсомольске-на-Амуре 10-летний велосипедист врезался в иномарку

В результате ДТП ребёнок получил травму колена.

В Комсомольске-на-Амуре 10-летний велосипедист пострадал в ДТП во дворе дома на улице Пермской. Авария произошла 28 июня около 17:00, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мальчик ехал на велосипеде по дворовой территории у дома № 9 и совершил наезд на автомобиль Nissan Note. Машиной управляла 26-летняя женщина.

В результате ДТП ребёнок получил травму колена. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Госавтоинспекции напомнили родителям, что детям нужно регулярно объяснять правила безопасного поведения на дороге и во дворах. Водителей также просят быть внимательнее в жилых зонах, где в любой момент могут появиться дети на велосипедах и самокатах.