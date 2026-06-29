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Названо число рабочих и выходных дней в июле

Россиян ждёт 23 рабочих дня и восемь выходных в июле.

Источник: Комсомольская правда

Россиян на пятидневке в июле ожидают 23 трудовых дня и 8 выходных. Об этом сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», — сказала эксперт для РИА Новости.

Долотина напомнила, что в июле нет официальных праздничных дат, в связи с чем какие-либо дополнительные нерабочие дни не предусматриваются.

Согласно опросу KP.RU, 12% россиян во время отпуска планируют поездки в соседние города, 28% — хотят провести летний отпуск дома.

Кроме этого, по словам экспертов, осенние месяцы для отпуска выгоднее, чем август и июнь из-за количества рабочих дней.