Названо число рабочих и выходных дней в июле

Россиян на пятидневке в июле ожидают 23 трудовых дня и 8 выходных. Об этом сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.