Названо число рабочих и выходных дней в июле

Россиян на пятидневке в июле ожидают 23 трудовых дня и 8 выходных. Об этом сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», — сказала эксперт для РИА Новости.
Долотина напомнила, что в июле нет официальных праздничных дат, в связи с чем какие-либо дополнительные нерабочие дни не предусматриваются.
Согласно опросу KP.RU, 12% россиян во время отпуска планируют поездки в соседние города, 28% — хотят провести летний отпуск дома.
Кроме этого, по словам экспертов, осенние месяцы для отпуска выгоднее, чем август и июнь из-за количества рабочих дней.