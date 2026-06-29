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ЕС обсуждает выделение Украине до €45 млрд после 2027 года

Евросоюз готовится к продолжению финансовой поддержки Украины после 2027 года, в Брюсселе обсуждают новый кредитный пакет объёмом от €30 млрд до €45 млрд, если к тому моменту конфликт не завершится. Об этом рассказал газете «Известия» глава Комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери.

Источник: Life.ru

Товери напомнил, что на 2026−2027 годы Евросоюз уже заложил €90 млрд на поддержку Украины. Однако этих средств может оказаться недостаточно при сохранении нынешней ситуации. Поэтому параллельно рассматривается выделение дополнительных €30−45 млрд, которые предполагается привлечь не только за счёт ЕС, но и при участии других участников.

Ранее украинский Минфин представил план план внешнего финансирования на ближайшие пять лет. Ведомство подсчитало, что для покрытия базовых расходов госструктур стране потребуется не менее 154 миллиардов долларов до конца десятилетия. Бюджетные прогнозы показывают неравномерное распределение потребностей. Самый пик запросов приходится на 2026 год (46,4 млрд) и 2027-й (47,7 млрд), затем ожидается резкое падение до 35 млрд в 2028-м и 24,7 млрд в 2029-м.

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