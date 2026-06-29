ЕС обсуждает выделение Украине до €45 млрд после 2027 года

Товери напомнил, что на 2026−2027 годы Евросоюз уже заложил €90 млрд на поддержку Украины. Однако этих средств может оказаться недостаточно при сохранении нынешней ситуации. Поэтому параллельно рассматривается выделение дополнительных €30−45 млрд, которые предполагается привлечь не только за счёт ЕС, но и при участии других участников.