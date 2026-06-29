Названы регионы РФ, где присутствует смертельный вирус Повассан: вот как им можно заразиться

Вирус Повассан передаётся через укусы клещей, он поражает центральную нервную систему. Опасность в том, что, если вас укусил зараженный клещ, он передаст вирус всего лишь через 15 минут после присасывания. Основная защита от вируса Повассан — профилактика укусов клещей.