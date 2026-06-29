Названы регионы РФ, где присутствует смертельный вирус Повассан: вот как им можно заразиться

Опасный вирус Повассан, случаи заболевания которым участились в США, присутствует в ряде российских регионов. Где есть риск подхватить смертельное заболевание, информирует «Российская газета».
Впервые этот вирус на территории РФ был обнаружен в 1972 году в Приморском крае. Он циркулирует в основном в южных районах Дальнего Востока. Опасности подвергаются люди, посещающие эти регионы.
Вирус Повассан передаётся через укусы клещей, он поражает центральную нервную систему. Опасность в том, что, если вас укусил зараженный клещ, он передаст вирус всего лишь через 15 минут после присасывания. Основная защита от вируса Повассан — профилактика укусов клещей.
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