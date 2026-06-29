Эксперт Арамилев: амурский тигр успешно охотится лишь в 20% случаев

Он добавил, что столь высокая скорость связана и с риском для самого хищника. Во время неудачной атаки тигр может получить серьезные травмы. «На такой скорости он, бывает, промахивается, может удариться о дерево. У нас это не пальмы и не травянистая растительность. Это дуб, ясень и другие твердопородные деревья», — пояснил Арамилев.