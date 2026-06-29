Эксперт Арамилев: амурский тигр успешно охотится лишь в 20% случаев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Амурский тигр успешно завершает лишь одну из пяти погонь за добычей, несмотря на умение развивать скорость до 80 км/ч. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр” Сергей Арамилев.
По словам Арамилева, особенности климата и рельефа Дальнего Востока значительно осложняют охоту для тигра. Эксперт пояснил, что зимой хищник оказывается в менее выгодных условиях по сравнению со своими сородичами, обитающими в тропических лесах Азии. Если в джунглях хищнику помогают густая растительность и большое количество укрытий, то на Дальнем Востоке отсутствие листвы и снежный покров затрудняют незаметное приближение к добыче. «Листиков нет, снег предательски хрустит, пересеченная местность, горы — копытным животным издалека видно и слышно тигров. У нашего тигра одна из пяти охот только удачна», — отметил Арамилев.
Дополнительную сложность создает поведение самих животных. Как отметил эксперт, копытные животные часто объединяются в группы и выставляют особей, которые следят за возможным приближением хищников.
При этом во время атаки тигр способен развивать значительную скорость. «Пиковая скорость, когда тигр догоняет животное, достигает 80 км/ч. Иными словами, 100 метров по пересеченной местности — это 4,5−5 секунд», — рассказал глава центра.
Он добавил, что столь высокая скорость связана и с риском для самого хищника. Во время неудачной атаки тигр может получить серьезные травмы. «На такой скорости он, бывает, промахивается, может удариться о дерево. У нас это не пальмы и не травянистая растительность. Это дуб, ясень и другие твердопородные деревья», — пояснил Арамилев.