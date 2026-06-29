Календарь магнитных бурь на июль: Учёные ИКИ РАН пророчат повторение лета 2020 года. Что нас ждёт?

По расчётам специалистов, 1 июля 2026 года область окажется практически напротив Земли. И именно тогда станет понятно, начнёт ли она быстро набирать силу или, наоборот, угаснет. Как признают сами астрономы, для солнечных пятен несколько дней — огромный срок. За это время они могут полностью разрушиться либо неожиданно выйти на пик активности. Но! Несмотря на столь тревожный фон, расчёты астрономов ИКИ РАН пока показывают крайне спокойный июль без полноценных магнитных бурь. Если Солнце не преподнесёт новый сюрприз, второй месяц лета может оказаться одним из самых тихих за последнее время. Правда, специалисты сразу предупреждают: долгосрочные прогнозы космической погоды остаются одними из самых нестабильных и всего одна сильная вспышка способна за несколько часов полностью изменить весь прогноз на месяц.