Календарь магнитных бурь на июль: Учёные ИКИ РАН пророчат повторение лета 2020 года. Что нас ждёт?

Пока метеочувствительные люди надеются наконец отдохнуть после череды июньских магнитных бурь, астрономы внимательно следят за гигантской группой солнечных пятен № 4478. Именно она сейчас стремительно выходит на линию Земли и уже стала второй по размеру активной областью Солнца с начала 2026 года.
В Институте космических исследований РАН отмечают, что картина пока выглядит неоднозначной. «Красиво. С обратной стороны Солнца к Земле выходит самая крупная за последние 5 месяцев группа солнечных пятен», — сообщили специалисты в своём официальном канале. Всего за несколько дней область разрослась до 825 миллионных долей солнечного полушария, уступая по размерам только знаменитой февральской группе пятен, породившей пять вспышек высшего класса X.
Пока новый активный центр ведёт себя относительно спокойно и выдаёт лишь вспышки класса C. Однако учёные подчёркивают, что именно такие крупные области считаются потенциально опасными. Почти каждое заметное событие здесь уже сопровождалось выбросами солнечной плазмы. До сих пор они проходили мимо Земли только потому, что пятно находилось слишком близко к краю солнечного диска.
По расчётам специалистов, 1 июля 2026 года область окажется практически напротив Земли. И именно тогда станет понятно, начнёт ли она быстро набирать силу или, наоборот, угаснет. Как признают сами астрономы, для солнечных пятен несколько дней — огромный срок. За это время они могут полностью разрушиться либо неожиданно выйти на пик активности. Но! Несмотря на столь тревожный фон, расчёты астрономов ИКИ РАН пока показывают крайне спокойный июль без полноценных магнитных бурь. Если Солнце не преподнесёт новый сюрприз, второй месяц лета может оказаться одним из самых тихих за последнее время. Правда, специалисты сразу предупреждают: долгосрочные прогнозы космической погоды остаются одними из самых нестабильных и всего одна сильная вспышка способна за несколько часов полностью изменить весь прогноз на месяц.
Несмотря на все опасения, на сегодняшний день календарь магнитных бурь на июль 2026 выглядит весьма оптимистично. Согласно расчётам ИКИ РАН, в июле не ожидается ни одной полноценной магнитной бури. Лишь 28 июня магнитосфера ненадолго достигнет уровня Kp 4 — это состояние считается возмущённым, но до уровня магнитной бури оно не дотягивает. Затем с 29 июня и практически до конца месяца геомагнитный индекс будет держаться в пределах Kp 2−3, лишь периодически поднимаясь до 3−4 баллов в первые числа июля, 8−10 июля, около 16 июля и 21−24 июля.
Для нынешнего солнечного цикла подобное спокойствие действительно можно назвать редкостью. Последние месяцы Земля регулярно оказывалась под ударами солнечной плазмы, а прогнозы нередко приходилось пересматривать буквально за несколько часов до начала очередной бури. Поэтому месяц без красных отметок на графике выглядит почти подарком для метеочувствительных людей.
Интересное и то, что, если «чистый» прогноз ИКИ РАН на июль 2026 года подтвердится, метеозависимые смогут отпраздновать. Последний раз похожий абсолютно чистый календарный месяц без единой магнитной бури на Земле наблюдался в период глубокого минимума предыдущего солнечного цикла, ориентировочно в 2019—2020 годах. Но радоваться заранее рано, потому что уже завтра на Солнце может произойти очередная вспышка, и всё изменится. Поэтому кайфуем от лета и тёплых деньков.
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