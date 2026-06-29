Найден способ для улучшения растворимости твердых лекарств

Чтобы точнее управлять процессом, ученые с помощью 3D-печати сделали специальную ротационную мельницу. Она устроена так, что вращается плавно и почти не дает ударной нагрузки на вещества внутри. Исследователи также применили необычный способ проверки силы ударов, анализируя звук и форму волны, которая возникают внутри аппарата, когда мелющее тело движется. Благодаря этому в будущем получится лучше контролировать создание фармацевтических со-кристаллов. За счет этого лекарство может лучше растворяться в воде и эффективнее действовать, хотя его химическая формула при этом не меняется.