Термометры зашкаливают: Берлин пережил жару, которую не видели полтора века

Температура в Берлине достигла +39,9. Видео © X / ElBuni.
По его данным, показатель, зафиксированный в субботу, оказался самым высоким не только для 28 июня, но и для всего июня, а также превзошёл любые значения, когда-либо зарегистрированные в немецкой столице. Прежний температурный максимум держался с 30 июня 2019 года. Тогда метеостанция в Берлине зарегистрировала +38,5 градуса, однако нынешняя волна жары превысила этот результат на 1,4 градуса.
Экстремальная жара начнёт отступать в понедельник. Ожидаются грозовые дожди, после которых дневная температура снизится примерно до +30 градусов. С первых дней июля в Берлине прогнозируют дальнейшее похолодание — до +20…+25 градусов.
Тем временем около 600 пассажиров несколько часов провели в раскалённом поезде, который следовал из Гамбурга в Прагу. В субботу возле населённого пункта Боотц ветка упала на контактную сеть. Электропитание пропало, поезд встал на открытом участке, а вместе с ним отключился и кондиционер. Внутри температура доходила до 50 градусов. Людей успокаивали и обеспечивали водой, а пострадавших выводили из поезда для медицинской помощи.
Напомним, Германию накрыла рекордная волна жары, в результате чего были установлены новые исторические максимумы температуры. Так, 26 июня в Саарбрюккене столбик термометра поднялся до 41,3 °C, побив предыдущий рекорд страны в 41,2 °C. Однако этот рекорд продержался всего сутки: уже 27 июня в Мёккерн-Древице (Саксония-Анхальт) была зафиксирована температура 41,5 °C, а днём позже, 28 июня, в восточном Бранденбурге была отмечена новая рекордная отметка в 41,7 °C. Экстремальная жара, распространившаяся с запада Европы, привела к серьёзным последствиям: из-за тепловых ударов и обезвоживания резко возросло число обращений в больницы, наблюдались перебои в работе транспорта, а по оценкам ВОЗ, с 21 июня с высокими температурами в Европе было связано более 1300 случаев избыточной смертности.
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