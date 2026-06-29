Термометры зашкаливают: Берлин пережил жару, которую не видели полтора века

Напомним, Германию накрыла рекордная волна жары, в результате чего были установлены новые исторические максимумы температуры. Так, 26 июня в Саарбрюккене столбик термометра поднялся до 41,3 °C, побив предыдущий рекорд страны в 41,2 °C. Однако этот рекорд продержался всего сутки: уже 27 июня в Мёккерн-Древице (Саксония-Анхальт) была зафиксирована температура 41,5 °C, а днём позже, 28 июня, в восточном Бранденбурге была отмечена новая рекордная отметка в 41,7 °C. Экстремальная жара, распространившаяся с запада Европы, привела к серьёзным последствиям: из-за тепловых ударов и обезвоживания резко возросло число обращений в больницы, наблюдались перебои в работе транспорта, а по оценкам ВОЗ, с 21 июня с высокими температурами в Европе было связано более 1300 случаев избыточной смертности.