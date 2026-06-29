Любимица Брежнева: Скончалась знаменитая советская актриса Алла Чернова

Местом её последнего упокоения станет Комаровское кладбище. Родные приняли решение похоронить Чернову рядом с супругом — режиссёром Леонидом Менакером (троюродный брат актёра Андрея Миронова), с которым её связывали 45 лет совместной жизни. Когда состоится церемония прощания, пока не сообщается.
Первой большой работой Черновой стала главная роль Гали Устинович в фильме Аиды Манасаровой «Коротко лето в горах», вышедшем в 1963 году. После окончания Щукинского училища Чернова вновь получила ведущую роль — в мелодраме Григория Липшица «Месяц май». Всесоюзную известность артистке принесла картина «Не забудь… станция Луговая», которую сняли Менакер и Никита Курихин. После её выхода актриса стала одной из самых узнаваемых в стране. Кроме того, Чернова снималась в фильмах «Тайна “Черных дроздов” и “Тысяча окон”, а также в мини-сериале “Никколо Паганини”.
В 42 года любимица Брежнева перенесла тяжёлую болезнь, из-за которой ей пришлось завершить актёрскую карьеру. После этого она преподавала актёрское мастерство в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК).
Добавим, что первым мужем актрисы был актёр Всеволод Абдулов. Их отношения продлились с 1965 по 1967 год.
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