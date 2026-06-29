Любимица Брежнева: Скончалась знаменитая советская актриса Алла Чернова

Первой большой работой Черновой стала главная роль Гали Устинович в фильме Аиды Манасаровой «Коротко лето в горах», вышедшем в 1963 году. После окончания Щукинского училища Чернова вновь получила ведущую роль — в мелодраме Григория Липшица «Месяц май». Всесоюзную известность артистке принесла картина «Не забудь… станция Луговая», которую сняли Менакер и Никита Курихин. После её выхода актриса стала одной из самых узнаваемых в стране. Кроме того, Чернова снималась в фильмах «Тайна “Черных дроздов” и “Тысяча окон”, а также в мини-сериале “Никколо Паганини”.