Стартовал прием заявок на экологический фотоконкурс «Край родной, навек любимый!»

Министерство природных ресурсов Хабаровского края объявило о начале ежегодного фотоконкурса. Заявки принимаются с 24 июня по 9 июля 2026 года. Участвовать могут фотографы из всех регионов России старше 14 лет, но снимки должны быть сделаны исключительно на территории Хабаровского края. Конкурс проводится по трем номинациям: «Жемчужины родного края» (пейзажи), «Наши любимые животные, домашние и не очень», «Под необычным углом» — для снимков, полученных с помощью фотоловушек, квадрокоптеров или подводной съемки. От одного участника принимается до пяти фотографий в каждой номинации. Подробная информация о конкурсе, на официальном сайте министерства.