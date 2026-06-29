Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибла при землетрясении в Венесуэле

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за клуб «Маритимо», погибла при мощном землетрясении в Венесуэле. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе клуба.

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за клуб «Маритимо», погибла при мощном землетрясении в Венесуэле. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе клуба.

Тела возлюбленной спортсмена, а также двух его детей были найдены без признаков жизни спустя 74 часа поисков.

— Клуб «Маритимо» глубоко скорбит в связи с утратой, постигшей семью Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде, — говорится в заявлении клуба в соцсети.

До этого колумбийские спасатели извлекли из-под завалов в Венесуэле живого 11-летнего мальчика спустя 70 часов после обвала здания.

Тем временем количество погибших в результате землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, превысило 1,4 тысячи человек. Более 3,1 тысячи семей лишились жилья и сейчас находятся в убежищах.

По данным СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими после землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Многие из пострадавших находятся под зданиями. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше