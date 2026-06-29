Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибла при землетрясении в Венесуэле

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за клуб «Маритимо», погибла при мощном землетрясении в Венесуэле. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе клуба.
Тела возлюбленной спортсмена, а также двух его детей были найдены без признаков жизни спустя 74 часа поисков.
— Клуб «Маритимо» глубоко скорбит в связи с утратой, постигшей семью Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде, — говорится в заявлении клуба в соцсети.
До этого колумбийские спасатели извлекли из-под завалов в Венесуэле живого 11-летнего мальчика спустя 70 часов после обвала здания.
Тем временем количество погибших в результате землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, превысило 1,4 тысячи человек. Более 3,1 тысячи семей лишились жилья и сейчас находятся в убежищах.
По данным СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими после землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Многие из пострадавших находятся под зданиями. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».