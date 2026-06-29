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Движение будут перекрывать в районе Вороново 1 июля

Движение транспорта будут перекрывать в районе Вороново 1 июля из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 8:00 до 21:00 1 июля местный проезд от СНТ “Жохово-1” до квартала № 170 в районе Вороново (ТиНАО) будет закрыт для движения (не более 10 минут)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с проведением киносъемок.