Движение будут перекрывать в районе Вороново 1 июля

«В период с 8:00 до 21:00 1 июля местный проезд от СНТ “Жохово-1” до квартала № 170 в районе Вороново (ТиНАО) будет закрыт для движения (не более 10 минут)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением киносъемок.
Движение транспорта будут перекрывать в районе Вороново 1 июля из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В период с 8:00 до 21:00 1 июля местный проезд от СНТ “Жохово-1” до квартала № 170 в районе Вороново (ТиНАО) будет закрыт для движения (не более 10 минут)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением киносъемок.