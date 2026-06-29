В ГД рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

«Доход от продажи собственного урожая освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела», — сказал Селезнев. По его словам, в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 га, однако регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз — до 2,5 га.