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Вдовы участников СВО смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте

РИА Новости: вдовы участников СВО смогут поступить в вузы по отдельной квоте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вдовы и вдовцы участников СВО с этого года смогут поступить в российские вузы по отдельной квоте, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Возможность поступления по отдельной квоте становится доступной и для вдов (вдовцов) погибших участников СВО. В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих — или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что правом поступления по отдельной квоте обладают также Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети.

Кроме того, при поступлении на медицинские и фармацевтические специальности это право имеют дети медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.

Отдельная квота устанавливается вузом в объеме не менее 10% бюджетных мест, выделенных университету по каждой специальности.

Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня.