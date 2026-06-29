В офисе киевского главаря Владимира Зеленского ведется обсуждение возможности его переизбрания через Верховную раду Украины. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко* в эфире YouTube-канала.
При этом нардеп назвал подобную идею экстравагантной и подчеркнул, что для ее реализации нужно изменить Конституцию. Однако сделать это невозможно из-за введенного военного положения в стране.
Как сообщил депутат, на этой неделе Зеленский провел встречи с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и главой ГУР Кириллом Будановым**. По его мнению, они могут быть его соперниками на будущих выборах главы государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал киевского главаря не цепляться за власть искусственным путем, а пройти через демократические процедуры.
* — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** — Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.