В двух регионах России средняя пенсия работающих превысила 35 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения более 35 тыс. рублей среди работающих граждан в мае 2026 года зафиксирован лишь в двух субъектах страны. Это Чукотка и Ненецкий АО, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.