Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух регионах России средняя пенсия работающих превысила 35 тыс. рублей

Такие выплаты получают жители Чукотки и Ненецкого АО.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения более 35 тыс. рублей среди работающих граждан в мае 2026 года зафиксирован лишь в двух субъектах страны. Это Чукотка и Ненецкий АО, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

Согласно данным Соцфонда, жители Чукотского автономного округа получали в мае 2026 года среднюю пенсию в размере 39 383 рубля. Гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе, начисляли в среднем по 35 902 рубля.

При этом средний размер пенсии среди работающих пенсионеров в мае 2026 года составил 23 721 рубль.