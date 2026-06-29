В двух регионах России средняя пенсия работающих превысила 35 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения более 35 тыс. рублей среди работающих граждан в мае 2026 года зафиксирован лишь в двух субъектах страны. Это Чукотка и Ненецкий АО, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Согласно данным Соцфонда, жители Чукотского автономного округа получали в мае 2026 года среднюю пенсию в размере 39 383 рубля. Гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе, начисляли в среднем по 35 902 рубля.
При этом средний размер пенсии среди работающих пенсионеров в мае 2026 года составил 23 721 рубль.