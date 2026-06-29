NYT: Сыновья Дональда Трампа получат долю от добычи вольфрама в Казахстане

Сыновья американского лидера Дональда Трампа и родственники главы Минторга США Говарда Лютника станут бенефициарами проекта по добыче вольфрама в Казахстане.
По данным The New York Times, финансирование проекта на сумму до 1,6 миллиарда долларов уже одобрено.
Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп получили 20-процентную долю, а родственники министра привлекли 210 миллионов долларов для одного из инвесторов.
Партнерство с Казахстаном оформили за шесть дней до подписания сделки на саммите C5+1 в ноябре 2025 года.
Сделка охватывает разработку двух месторождений триоксида вольфрама — Северный Катпар и Верхние Кайракты. Суммарные запасы оцениваются в 1,4 миллиона тонн, передает издание.
До этого лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «США — Центральная Азия» утверждал, что президент США Дональд Трамп является великим лидером, посланным свыше.
Также казахстанский политик был единственным президентом, который вел беседу с Дональдом Трампом на английском языке во время встречи в Белом доме.