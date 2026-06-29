В России готовится запуск новой пенсионной программы

По словам эксперта, корпоративная пенсия сегодня выступает не только как социальный инструмент, но и как эффективный способ удержания ценных кадров в условиях их дефицита. Наличие такой программы повышает лояльность персонала: сотруднику сложнее покинуть компанию, которая проявляет заботу о его финансовом будущем.