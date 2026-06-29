В России готовится запуск новой пенсионной программы

Корпоративная пенсия: эффективный инструмент удержания кадров и инвестиций
Как пояснил в беседе с «Прайм» Александр Цыганов, заведующий кафедрой страхования и социальной экономики Финансового университета при правительстве России, ключевой механизм системы — автоматическое включение в неё сотрудников.
Работники становятся участниками накопительной схемы по умолчанию, однако сохраняют за собой право выйти из неё в любой момент. Такой подход избавляет граждан от необходимости делать сложный выбор и позволяет формировать капитал без нагрузки на текущий доход.
Механизм работы предполагает, что работодатель перечисляет взносы на индивидуальный счёт сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Далее фонд инвестирует эти средства с целью защиты накоплений от инфляции.
По словам эксперта, корпоративная пенсия сегодня выступает не только как социальный инструмент, но и как эффективный способ удержания ценных кадров в условиях их дефицита. Наличие такой программы повышает лояльность персонала: сотруднику сложнее покинуть компанию, которая проявляет заботу о его финансовом будущем.
Помимо кадровой политики, подобные инициативы выгодны бизнесу и с финансовой точки зрения. Компании, реализующие корпоративные пенсионные схемы, уже пользуются налоговыми льготами, и эта мера государственной поддержки будет сохранена в дальнейшем.
В долгосрочной перспективе массовое участие работающего населения в подобных программах обеспечит приток значительных инвестиций внутри страны. Это позволит решить проблему недостаточного уровня пенсионного обеспечения относительно предпенсионного заработка граждан.