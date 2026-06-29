Россиянам объяснили, что будет, если не пользоваться сим-картой

Если номер был привязан к банку или «Госуслугам», после блокировки доступ к ним может быть потерян. Восстановить номер можно через оператора, если он ещё не продан. Если это невозможно, придётся лично идти в банк и МФЦ для смены номера. Леонова советует не сообщать никому коды из СМС и PIN-коды во время восстановления — это частая уловка мошенников.