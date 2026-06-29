В Госдуме предложили изменить систему расчёта пенсионных баллов для работающих по совместительству

Россиянам, работающие по совместительству, должны начислять пенсионные баллы, заработанные у каждого работодателя. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Правильно было бы, чтобы учитывалось количество баллов, заработанное у каждого работодателя», — сказал Нилов РИА Новости, напомнив, что в настоящее время даже если гражданин работает у нескольких работодателей, максимум пенсионных баллов, которые он может получить, ограничен десятью.
Нилов добавил, что соответствующий законопроект будет направлен в правительство РФ для получения отзыва.
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