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В Госдуме предложили изменить систему расчёта пенсионных баллов для работающих по совместительству

Нилов предложил суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, работающие по совместительству, должны начислять пенсионные баллы, заработанные у каждого работодателя. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Правильно было бы, чтобы учитывалось количество баллов, заработанное у каждого работодателя», — сказал Нилов РИА Новости, напомнив, что в настоящее время даже если гражданин работает у нескольких работодателей, максимум пенсионных баллов, которые он может получить, ограничен десятью.

Нилов добавил, что соответствующий законопроект будет направлен в правительство РФ для получения отзыва.

Напомним, в России изменятся правила начисления пенсии. Чего ждать в 2027 году, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU писал, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 и 2027 годах и как это отразится на пенсиях.

Напомним, россияне смогут докупить пенсионные баллы по 65 600 рублей в 2026 году.