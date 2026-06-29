Талалаев назвал причины провала сборной Турции на чемпионате мира

«У Турции 62 удара в первых двух матчах — и печальный ноль в графе “голы”. Сразу начались разговоры, что команде фатально не везет, но вылетела-то она не поэтому, — сказал Талалаев. — Главная причина — неправильно выбранная тактика, скверный матч-менеджмент, отсутствие баланса. Турки все время хотят атаковать и забывают об обороне».