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Талалаев назвал причины провала сборной Турции на чемпионате мира

Турки заняли последнее место в своей группе.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Турции не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу из-за неправильной тактики и отсутствия баланса между обороной и атакой. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев.

Турецкая команда потеряла шансы на выход в плей-офф после двух стартовых туров, уступив сборным Австралии (0:2) и Парагвая (0:1). В заключительной встрече на турнире турки обыграли американцев (3:2).

«У Турции 62 удара в первых двух матчах — и печальный ноль в графе “голы”. Сразу начались разговоры, что команде фатально не везет, но вылетела-то она не поэтому, — сказал Талалаев. — Главная причина — неправильно выбранная тактика, скверный матч-менеджмент, отсутствие баланса. Турки все время хотят атаковать и забывают об обороне».

Сборная Турции заняла последнее место в группе D. Команды США, Австралии и Парагвая пробились в 1/16 финала чемпионата мира.

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