Алкоголь как фактор риска смертности от внешних причин

С 29 июня по 5 июля по инициативе Минздрава России проходит специальная неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Эта проблема вызывает серьёзную озабоченность общества: такие причины зачастую устранимы, а возраст умерших относительно невелик. Кроме того, внешние причины нередко приводят не только к смерти, но и к инвалидности.
Медики особо выделяют проблему злоупотребления алкоголем: эта причина остаётся одной из ключевых в структуре смертности от внешних причин.
Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказывает, как именно алкоголь повышает риск трагических исходов.
— Наталья Николаевна, каковы масштабы проблемы?
— По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от последствий употребления спиртного умерло 2,6 миллиона человек. Это 4,7% от всех смертей на планете. Цифра в 2,6 миллиона смертей ежегодно складывается из нескольких категорий. 1,6 миллиона человек умирает от неинфекционных заболеваний, спровоцированных алкоголем: цирроза печени, сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний. 474 тысячи смертей — от инфаркта и инсульта на фоне длительного употребления спиртного. 401 тысяча — от рака пищевода, печени, молочной железы, толстого кишечника. Ещё 400 тысяч погибает от травм: ДТП в нетрезвом виде, утопления, падений, насилия.
— Как алкоголь провоцирует трагедии?
— Алкоголь не просто вызывает прямые отравления — он запускает цепочку опасных последствий за счёт влияния на организм и поведение человека:
1. Ухудшение самоконтроля и способности принимать решения. Снижается критичность к оценке ситуации, возрастает склонность к рискованному поведению.
2. Замедление реакции. Это критически опасно при управлении транспортом, работе с техникой, нахождении вблизи опасных объектов.
3. Нарушение координации. Повышается риск падений, ожогов, травм на производстве и в быту.
4. Агрессивность и конфликтность. Увеличивается вероятность насилия, драк, бытовых преступлений.
5. Сонливость и потеря сознания. Опасность удушья рвотными массами, переохлаждения на улице, возгорания от непотушенной сигареты.
— Можете назвать основные сценарии трагедий?
— Наиболее частые ситуации, в которых алкоголь становится катализатором смерти:
* Дорожно транспортные происшествия. Пьяный водитель или пешеход — участник ДТП.
* Падения. С высоты, на скользкой поверхности, из окон (особенно в состоянии тяжёлого опьянения).
* Ожоги и пожары. Неосторожное обращение с огнём, курение в постели.
* Утопления. Потеря ориентации в воде, переоценка своих возможностей.
* Насилие. Убийства, бытовые конфликты с летальным исходом.
* Отравления. Передозировка алкоголем или употребление суррогатов.
* Самоповреждения. Суицидальные действия, совершённые в состоянии опьянения.
Существует особая угроза для молодёжи. Подростки и молодые люди особенно уязвимы:
* Часто практикуют эпизодическое употребление больших доз за короткий срок («запойное» пьянство).
* Переоценивают свои возможности: купание в нетрезвом виде, экстремальное вождение, рискованные трюки.
* Алкоголь негативно влияет на развитие мозга, память и способность к обучению.
— Но алкоголь наносит и косвенный вред.
— Проблема затрагивает не только употребляющих:
* Пьяный водитель подвергает опасности пассажиров и других участников движения.
* Агрессивное поведение в состоянии опьянения угрожает окружающим.
* Дети и супруги страдают от бытового насилия, вызванного злоупотреблением алкоголем.
— Что делается для решения проблемы?
— Государство и общество реализуют целый комплекс мер. Среди них законодательные, которые ограничивают время и места продажи алкоголя, повышают акцизы и цены на спиртное, ужесточают наказания за вождение в нетрезвом виде, а главное запрещают рекламу алкоголя, особенно в соцсетях. В профилактических целях вводятся образовательные программы в школах и вузах, ведется пропаганда здорового образа жизни, размещается социальная реклама о рисках употребления алкоголя. Медики в свою очередь развивают программы лечения алкогольной зависимости, проводят скрининг и консультации в поликлиниках, кроме того ведут обучение населения навыкам первой помощи при отравлениях.
В заключение хочу сказать, что алкоголь — один из главных предотвратимых факторов смертности от внешних причин. Снижение его потребления способно спасти десятки тысяч жизней ежегодно. Осознанный выбор трезвости, соблюдение правил безопасности и взаимопомощь — ключевые шаги к снижению трагической статистики.