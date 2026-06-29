Алкоголь как фактор риска смертности от внешних причин

— По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от последствий употребления спиртного умерло 2,6 миллиона человек. Это 4,7% от всех смертей на планете. Цифра в 2,6 миллиона смертей ежегодно складывается из нескольких категорий. 1,6 миллиона человек умирает от неинфекционных заболеваний, спровоцированных алкоголем: цирроза печени, сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний. 474 тысячи смертей — от инфаркта и инсульта на фоне длительного употребления спиртного. 401 тысяча — от рака пищевода, печени, молочной железы, толстого кишечника. Ещё 400 тысяч погибает от травм: ДТП в нетрезвом виде, утопления, падений, насилия.