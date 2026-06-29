DM: «Барселона» нацелилась на приобретение Кейна

Действующий контракт 32-летнего форварда с «Баварией» рассчитан еще на один сезон. По информации издания, представители игрока прекратили переговоры после звонка из «Барселоны». После завершения чемпионата мира они сосредоточатся на заключении нового соглашения с «Баварией». Однако, как сообщают источники газеты, «Барселона» приложит все усилия для того, чтобы подписать Кейна, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.