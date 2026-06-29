DM: «Барселона» нацелилась на приобретение Кейна

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Испанская «Барселона» связалась с представителями нападающего германской «Баварии» Гарри Кейном, чтобы обсудить возможность подписания контракта с капитаном сборной Англии. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Действующий контракт 32-летнего форварда с «Баварией» рассчитан еще на один сезон. По информации издания, представители игрока прекратили переговоры после звонка из «Барселоны». После завершения чемпионата мира они сосредоточатся на заключении нового соглашения с «Баварией». Однако, как сообщают источники газеты, «Барселона» приложит все усилия для того, чтобы подписать Кейна, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.
Кейн выступает за «Баварию» с августа 2023 года, до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 82 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.