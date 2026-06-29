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В Калининградской области зафиксировали температуру до +52 °C на солнце

В Светлогорске Калининградской области 28 июня столбики термометров на солнце поднялись до +52 градусов Цельсия. Об этом сообщает RT со ссылкой на местных жителей. Пляжи города заполонили отдыхающие, спасающиеся от зноя у воды.

Источник: Life.ru

«52 °C показывают термометры на солнце в калининградском Светлогорске», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области установилась сильная жара, из-за которой пляжи Балтийска, Зеленоградска и Калининграда оказались переполнены отдыхающими. С самого утра температура воздуха держалась на отметке около 30 градусов. Очевидцы сообщали, что некоторые отдыхающие устанавливали палатки прямо на пляжах, а песок настолько нагрет, что по нему сложно передвигаться. В регионе ввели режим повышенной готовности из-за аномальной температуры, который будет действовать до 30 июня. Власти призывают жителей и гостей региона соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания на открытом солнце.

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