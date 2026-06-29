В Калининградской области зафиксировали температуру до +52 °C на солнце

Ранее сообщалось, что в Калининградской области установилась сильная жара, из-за которой пляжи Балтийска, Зеленоградска и Калининграда оказались переполнены отдыхающими. С самого утра температура воздуха держалась на отметке около 30 градусов. Очевидцы сообщали, что некоторые отдыхающие устанавливали палатки прямо на пляжах, а песок настолько нагрет, что по нему сложно передвигаться. В регионе ввели режим повышенной готовности из-за аномальной температуры, который будет действовать до 30 июня. Власти призывают жителей и гостей региона соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания на открытом солнце.