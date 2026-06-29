Дмитрий Демешин: Новая школа на Ореховой сопке примет более 2 тысяч детей в 2028 году

В микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске строится школа на 2100 мест — это одно из трех крупнейших учебных заведений в стране. Губернатор Дмитрий Демешин проинспектировал строительную площадку. «Уже в 2028 году дети приступят к учебе здесь — в современных и комфортных условиях, в непосредственной близости к дому. Один детский сад уже работает, еще два — в высокой степени готовности. Школу также очень ждут наши жители», — отметил глава региона. Для учеников создадут пять современных спортзалов, просторные кабинеты с новейшим оборудованием, зоны для отдыха и общения. Сейчас на объекте работают 31 человек и 12 единиц техники. Уже выполнена разработка грунта и подключение к сетям электроснабжения. До конца года строители планируют завершить фундаментную плиту и возвести половину каркаса. Объект возводится в рамках государственно-частного партнерства с Группой «ВИС». Губернатор взял этот вопрос на контроль и поручил сконцентрировать все необходимые ресурсы, чтобы стройка шла по графику.