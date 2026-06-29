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Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

В ночь на 29 июня перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сказано в канале информирования о ситуации на мосту на платформе «Макс».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 2.05 в ночь на понедельник, 29 июня.

Находящимся на мосту напомнили, что необходимо выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

Также движение по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь на 27 июня.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17.00 субботы, 27 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1300 автомобилей.

Напомним, системы противовоздушной обороны за день, 28 июня, уничтожили в небе над регионами России 72 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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