Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сказано в канале информирования о ситуации на мосту на платформе «Макс».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 2.05 в ночь на понедельник, 29 июня.
Находящимся на мосту напомнили, что необходимо выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
Также движение по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь на 27 июня.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 17.00 субботы, 27 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1300 автомобилей.
Напомним, системы противовоздушной обороны за день, 28 июня, уничтожили в небе над регионами России 72 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.